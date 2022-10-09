Лондон, , 20:39 — REGNUM 21-летний фланговый полузащитник национальной сборной Англии по футболу Букайо Сака с оценкой 8.00 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком центрального матча 10-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» (3:2).

ФК «Арсенал»

В матче с «мерсисайдцами» Букайо Сака отметился двумя забитыми мячами, одной успешной обводкой и одним удачным отбором. Точность передач английского полузащитника составила 82%.

В текущем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 7 (3+4) очков по системе гол+пас в девяти матчах Английской Премьер-лиги. Суммарно на поле футболист провел 799 минут.