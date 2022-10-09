Лондон, 9 октября, 2022, 20:36 — ИА Регнум. 9 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольный клуб «Арсенал» в центральном матче 10-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал минимальную победу над «Ливерпулем». Основное время встречи завершилось со счетом 3:2.

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Габриел Мартинелли (1’ Мартин Эдегор) и Букайо Сака (45+5’ Габриел Мартинелли, 76’ пенальти). Голы «мерсисайдцев» забили Дарвин Нуньес (34’ Луис Диас) и Роберто Фирмино (53’ Диогу Жота). Желтые карточки получили Луис Диас, Мартин Эдегор и Джозеф Гомес.

Составы команд:

«Арсенал»: Рэмздейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу, Парти, Эдегор (Тирни, 82’), Джака, Сака (Виейра, 90’), Жезус (Нкетиа, 90’), Мартинелли.

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Цимикас, Матип (Конате, 69’), Александер-Арнольд (Гомес, 46’), Хендерсон, Алькантара, Салах (Фабиньо, 69’), Жота (Эллиотт, 81’), Диас (Фирмино, 42’), Нуньес.

«Арсенал», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 24 очка, вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 10-ю очками опустился на десятую позицию.