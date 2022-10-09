Учителя-волонтёры из Югра помогут с учёбой детям мобилизованных
Ханты-Мансийск, 9 октября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В Югре учителя-волонтёры будут бесплатно помогать детям мобилизованных земляков с учёбой в онлайн-формате. Об этом сообщается в группе РОО «Учитель-волонтёр» в социальной сети «ВКонтакте».
Mos.ru
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Инициативу педагогов поддержали в правительстве ХМАО. Занятия с детьми участников специальной военной операции будут проводить и студенты вузов Югры.
Отмечается, что ранее югорские учителя-волонтёры на общественных началах помогали детям из неполных, многодетных и малоимущих семей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре работодатели, при временном трудоустройстве человека по направлению из центра занятости на место мобилизованного, будут получать компенсацию в размере около 40 тыс. рублей.