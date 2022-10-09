Москва, , 21:25 — REGNUM У Киргизии были причины отменить учения ОДКБ накануне их проведения. Но в Бишкеке должны понимать иррациональность своих действий и их последствия. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по Туркестану Аждар Куртов.

ОДКБ Odkb-csto.org

Эксперт напомнил, что «Бишкек во время последних столкновений на границе обращался к странам ОДКБ с предложением повлиять на Душанбе, и, вероятно, ожидания руководства Киргизии не оправдались».

Материалы по теме: Путин наградил Эмомали Рахмона, Киргизия недовольна

«ОДКБ не стала вмешиваться в конфликт на стороне одной из стран, в данном случае Киргизии. В ответ на это произошла отмена раннее согласованных мероприятий в рамках военных учений «Нерушимое братство — 2022». Чем руководствовалось руководство Киргизии, принимая такое спорное решение — сказать трудно. Это может быть обида, шантаж или желание показать свою независимость, а может быть и все вместе. Однозначного ответа у меня нет», — сказал российский аналитик.

Куртов отметил, что «действия руководства Киргизии не имеют рациональной основы».

«Во-первых, издержки в подобной ситуации наносятся не только и не столько России, а всем странам-членам ОДКБ. По большому счету это скажется на всем регионе и даже на его соседях. Поскольку силы безопасности ОДКБ — одна из немногочисленных структур на постсоветском пространстве, обеспечивающих спокойную обстановку в регионе одним своим присутствием и способная реагировать даже не потенциальные угрозы. Во-вторых, при таком раскладе необходимо четко понимать альтернативы и последствия своих решений. Если альтернативы по гарантиям безопасности есть — можно выбирать наилучшие условия из предложенных. Но, по большому счету, у Киргизии нет альтернатив ОДКБ», — заметил эксперт.

Читайте также: Путин договорился с Жапаровым встретиться в Астане