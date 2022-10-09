Мелитополь, , 20:28 — REGNUM Число киевских боевиков и иностранных наемников в рядах ВСУ, которые развернуты в оккупированной Киевом части Запорожской области, сравнялось. Об этом 9 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Я думаю, что в Запорожской области соотношение уже 50 на 50. Если брать всех иностранцев и всех всушников», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, за киевский режим воюют «даже 80 человек из Японии».

«Я не знаю, что японцы забыли в Запорожье, но тем не менее японское подразделение находится на острове Хортица на одной из баз отдых», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД киевского режима в районе города Запорожье.

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