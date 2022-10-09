Мелитополь, 9 октября 2022, 20:28 — REGNUM Число киевских боевиков и иностранных наемников в рядах ВСУ, которые развернуты в оккупированной Киевом части Запорожской области, сравнялось. Об этом 9 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, за киевский режим воюют «даже 80 человек из Японии».
Как сообщало ИА REGNUM, высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД киевского режима в районе города Запорожье.
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