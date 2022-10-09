Донецк, 9 октября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:55 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами.