Донецк, 9 октября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:35 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм. 19:45 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще 14 снарядов калибра 155 мм.