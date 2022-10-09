Москва, 9 октября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Отмена Киргизией учений ОДКБ за день до их начала очень похожа на авантюру. Похоже, руководство страны не отдает себе отчета в своих действиях и не представляет реальных последствий. Таким мнением в интервью ИА REGNUM поделился эксперт по Туркестану Аждар Куртов.

Mil.ru Учения ОДКБ

Напомним, сегодня, 9 октября, минобороны Киргизии отменило совместные с миротворческими силами ОДКБ командно-штабные учения «Нерушимое братство — 2022», которые должны были стартовать завтра 10 октября в Иссык-Кульской области. Причины подобного решения в ведомстве не уточнили.

По мнению эксперта, действия руководства Киргизии очень похожи на авантюру, ведь просчетом последствий своих действий в Бишкеке не озаботились.

Аждар Куртов «Руководство стран ОДКБ будет воспринимать руководство Киргизии как не совсем адекватного партнера. А это, в свою очередь, может повлечь далеко идущие последствия не только в сфере безопасности, но и в других областях межгосударственного сотрудничества. В конце концов, внезапность решения Киргизии и потраченные силы и средства на организацию такого масштабного мероприятия, как военные учения, наносят нематериальный ущерб экономикам стран ОДКБ. Будут гораздо более масштабные и серьезные последствия, которые могут проявиться в ближайшее время».

Куртов отметил, что после подобных действий Бишкека его партнеры «могут задуматься и, скорее всего, уже задумались о надежности Киргизии как союзника».

«То есть нужно ли планировать и выстраивать отношения по долгосрочным проектам как новым, так и уже имеющимся? Это касается не только сферы безопасности, но и экономического и политического партнерства. Логика внешних наблюдателей проста: если кто-то из партнеров позволяет себе непредсказуемо и неоправданно резко пересматривать договоренности, которые касаются в том числе и безопасности государства, можно ли им доверять вообще? Что значат их обещания и заверения при обсуждении совместных экономических проектов?» — задался вопросом российский аналитик.

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