Ливерпуль, Великобритания, 9 октября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. 9 октября в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» футбольный клуб «Эвертон» в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко, Конор Коуди, Шеймус Коулман, Амаду Онана, Идрисса Гейе, Алекс Ивоби, Энтони Гордон, Демарай Грэй, Нил Мопе.

Запасные: Майкл Кин, Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Льюин, Асмир Бегович, Том Дэвис, Саломон Рондон, Рубен Винагре, Джеймс Гарнер, Кайл Джон.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Люк Шоу, Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль, Антони.

Запасные: Криштиану Роналду, Тайрелл Маласия, Фред, Рафаэль Варан, Том Хитон, Джейдон Санчо, Факундо Пельистр, Энтони Эланга, Скотт Мактоминей.

В текущем сезоне 37-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл в девяти матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 468 минут и отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.