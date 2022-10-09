Анкара, 9 октября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Турецкий город Стамбул может стать местом проведения переговоров между Российской Федерацией и четырьмя странами Запада. Об этом председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«Мы (власти Турции) предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул», — заявил он, добавив, что для этого требуется согласие всех сторон.

Напомним, ранее колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщил, что организовать встречу представителей РФ, США, Франции, Германии и Британии планируют власти Турции.