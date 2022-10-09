9 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили призыв бывшего президента США к сторонам конфликта на территории бывшей УССР, чтобы они незамедлительно сели за стол переговоров.

Артур Савин, , 20:40 — REGNUM Заявление бывшего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о том, что все стороны конфликта на территории бывшей УССР должны как можно быстрее сесть за стол переговоров, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Позиция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Экс-президент США считает, что конфликт между Россией и киевским неонацистским режимом обернётся сотнями тысяч убитых людей. Трамп призвал Америку поспособствовать незамедлительным переговорам о мирном разрешении этого противостояния.

«Трамп, призови Вашингтон заняться своими внутренними проблемами, а не гадить по миру!» — обращается Римма Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что переговорный процесс между Москвой и Киевом действительно должен начаться, но суть разговора должна заключаться в том, когда и как киевский неонацистский режим будет капитулировать.

«Условие у нас одно — полная и безоговорочная капитуляция киевского преступного режима. Главарей нацистов под суд!» — пишет Игорь А.

«России нужна только полная Победа — полная капитуляция киевского террористического режима (которым управляет США). Ни пяди земли окраины Руси не оставим под управлением США. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — написал Александр К.

Некоторые комментаторы отмечают, что разговаривать кроме как о капитуляции с Киевом нам не о чем, поскольку договориться Россия безуспешно пыталась на протяжении восьми лет.

«Россия вела переговоры восемь лет. И что мы имеем? Теперь только победа, и точка», — указывает Валера Т.

Часть людей полагает, что переговоры на тему конфликта на территории бывшей УССР необходимо вести со Штатами — настоящими хозяевами киевского неонацистского режима.

«На самом-то деле переговоры нужны, но только с Америкой. Ведь, как мы поняли, даже киевский неонацистский режим слушается её и выполняет всё, что она скажет! Но вряд ли они согласятся», — считает Лика Г.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что призыв Трампа, скорее всего, так и останется неуслышанным, поскольку действующему руководству США очень выгоден кровавый конфликт на территории бывшей УССР.

«Жаль, что Трампа никто не послушает. Мужик-то дело говорит. Дипломатией можно много чего решить. Ну а у Байдена триггер на слово «дипломатия». Ему бы только воевать», — отметил Стас М.

«Каждый политик на Западе, идущий на выборы, обещает замириться с Россией и прекратить войну, а потом делает всё наоборот!» — указывает Саня М.

«Никому это не нужно, всем в мире выгодна эта война, поэтому на переговоры никто не согласится. Штаты валят Европу и отделяют её от России. Китай вообще в прекрасной позиции — над схваткой. Британцы в деле и на безопасном расстоянии. Ну а мнение Европы никому не интересно. О каких переговорах речь?» — спрашивает Александр В.

Напомним, 9 октября бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Невада о том, что все стороны конфликта на территории бывшей УССР должны как можно быстрее сесть за стол переговоров.