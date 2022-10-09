Вашингтон, 9 октября 2022, 20:03 — REGNUM Посол КНР в США Цинь Ган выразил благодарность американскому предпринимателю Илону Маску за его предложение сделать из Тайваня особый административный район Китая.
По словам посла, после воссоединения Тайвань будет пользоваться высокой степенью автономии в качестве особого административного района и «огромным пространством для развития».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск заявил, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР.
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