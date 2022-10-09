Монпелье, Франция, , 20:00 — REGNUM 9 октября в Монпелье на стадионе «Стад де ля Моссон» футбольный клуб «Монпелье» в матче 10-го тура французской Лиги 1 2022/23 потерпел поражение от «Монако». Основное время встречи завершилось со счетом 0:2.

Футбольный клуб «Монако»

Забитыми мячами в составе «монегасков» отметились Брель Эмболо (45+1’ Виссам Бен-Йеддер) и Майрон Боаду (80’ Кайо Энрике). Желтые карточки получили Максим Эстев, Кайе Энрике, Бенуа Бадьяшиль, Мохамед Камара и Кристофер Жюльен.

Составы команд:

«Монпелье»: Омлин, Жюльен, Эстев, Тчато (Сако, 82’), Коцца, Норден (Мауасса, 62’), Мавидиди (Хазри, 62’), Саванье, Ферри (Жермен, 82’), Шотард (Файад, 82’), Ваи.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Бадьяшиль, Дисаси, Энрике (Якобс, 84’), Камара, Головин, Фофана, Бен-Йеддер (Минамино, 87’), Аклиуш (Диатта, 46’), Эмболо (Боаду, 73’).

«Монако», одержав шестую победу и набрав 20 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» с 12-ю очками опустился на десятую позицию.