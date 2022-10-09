9 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 20:38 — REGNUM О стремительном росте вероятности ядерного конфликта заявил американский миллиардер Илон Маск. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вероятность ядерной войны стремительно растет», — написал он.

Заявление Маска обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения порекомендовали Маску для начала перестать помогать киевскому режиму, чтоб исключить вероятность ядерного конфликта. Иные добавили, что США виновны в возрастающей вероятности ядерного конфликта. Другие отметили, что это — заявление для американских избирателей в преддверии выборов в Конгресс. Встречались и те, кто считает, что Маска в последнее время побуждает делать свои заявления беспокойство за свои спутники.

«А он стремительно помогает фашистам», — отреагировала Елена.

«Полагаю, активность Маска вызвана беспокойством за свои спутники — они в «зоне риска». Отсюда и миротворчество», — пишет Andrey.

«Отключи интернет, и военные действия закончатся», — призвал «М».

«Какой умный, продолжай ускорять процесс и спонсировать террористов», — с сарказмом пишет Juliya.

«Логика американцев просто умиляет: влезли с ногами на [территорию бывш. УССР] после 90-х, устроили там [режим] полностью подконтрольный, напичкали его оружием, натренировали. А потом такие «ядерная война близка». И притом виновата будет Россия, а не мразь из Вашингтона», — не выдержал Frost.

«Пусть истерят. Это полезно», — добавил ASDGH.

«Не переживайте. Эта страшилка для американского избирателя. Впереди выборы в Конгресс. Маск топит за Трампа», — отметил One Moment.

Илон Маск Цитата из видео «Интервью Илона Маска для Axel Springer 2022 Заменят ли роботы людей?»

«Маска интересуют только деньги. И на этой своей позиции он тоже зарабатывает. Чистый бизнес. А бизнес ни совести, ни сострадания, ни чести не знает…» — отметила Алина.

«Маск! Ты выруби им (киевскому режиму — О. П.) связь — вероятность ядерной войны резко спадёт на нет», — написала Designcannes.

«Что-то он много пиарится », — задумалась Людмила.

«Ну так перестаньте снабжать нацистский режим оружием и старлинками, глядишь, вероятность упадет. Кстати, что у них со старлинками? Вроде как сбоить стали », — пишет Михаил В.

«А он и против. Просто хозяева не простят России независимости… А мы, мы не отступим. Такие «тупики» решаются войной. Не раз в истории было», — ответил Михаилу В. Мистер Z.

«Сперва все спутники собьют, а там посмотрим!» — не без сарказма отреагировал zzzz.

«Это у них такое свойство. Провоцировать конфликты, при этом помогать и кричать, что всё идёт ко дну, всё плохо, но виноваты все, только не они», — подытожил Jevgeni K.

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