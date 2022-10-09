Курск, 9 октября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ поврежден Горнальский Свято-Никольский монастырь. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

U.S. Navy Взрыв

По его данным, инцидент произошел 9 октября в Суджанском районе.

«ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь… — написал Старовойт. — Пострадавших нет».

Старовойт добавил, что в результате обстрела повреждены крыша монастыря, перекрытия, окна, так как один из снарядов попал в братский корпус.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 6 октября по посёлку Тёткино в Курской области со стороны ВСУ было выпущено не менее 10 снарядов. Во время обстрела скончался пожилой местный житель.