Кремона, Италия, 9 октября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. 9 октября неаполитанский футбольный клуб «Наполи» в матче 9-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Кремонезе». Встреча пройдет в Кремоне на стадионе «Джованни Цини», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Стартовые составы команд:

«Кремонезе»: Йонуц Андрей Раду, Маттео Бьянкетти, Леонардо Серникола, Джакомо Квальята, Лука Лочошвили, Эмануэле Валери, Сантьяго Аскасибар, Феликс Афена-Гьян, Суалио Мейте, Лука Занимакия, Сириль Дессерс.

Главный тренер: Массимилиано Альвини.

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Станислав Лоботка, Танги Ндомбеле, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Маттео Политано, Хвича Кварацхелия, Джакомо Распадори.

Главный тренер: Лучано Спаллетти.