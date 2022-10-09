Москва, 9 октября 2022, 19:43 — REGNUM Число обстрелов Брянской, Курской и Белгородской областей киевскими боевиками с начала октября значительно увеличилось, сообщили 9 октября в ФСБ России.
Отмечается, что за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов. В результате обстрелов погиб один местный житель, ранены пять человек, в том числе ребенок.