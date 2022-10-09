Москва, 9 октября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Количество обстрелов Брянской, Курской и Белгородской областей киевскими боевиками с начала октября значительно увеличилось, сообщили 9 октября в ФСБ России.

Артиллерия ВСУ

«С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов приграничной территории Российской Федерации в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей [киевскими] вооруженными формированиями», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов. В результате обстрелов погиб один местный житель, ранены пять человек, в том числе ребенок.