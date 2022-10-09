Сан-Себастьян, Испания, 9 октября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. 9 октября в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» футбольный клуб «Реал Сосьедад» в матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Реал Сосьедад»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сезаром Сото Градо. Ассистенты главного судьи — Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Алекс Сола, Ариц Элустондо, Айхен Муньос, Йон Пачеко, Мартин Субименди, Микель Мерино, Давид Сильва, Брайс Мендес, Такефуса Кубо, Александер Серлот.

Главный тренер: Иманол Альгуасил.

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Кико Фемения, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Этьен Капу, Франсис Коклен, Ереми Пино, Арно Греневельд, Джованни Ло Чельсо.

Главный тренер: Унаи Эмери.