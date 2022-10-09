Ханты-Мансийск, , 19:36 — REGNUM В Югре работодатели, при временном трудоустройстве человека по направлению из центра занятости на место мобилизованного, будут получать компенсацию в размере около 40 тыс. рублей. Об этом сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, если мобилизованный человек работает на системообразующем предприятии, то он может получить бронь.

Напомним, ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщала, что из региона мобилизированы свыше 2,5 тыс. человек.

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