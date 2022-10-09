Вашингтон, 9 октября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Риски ядерного конфликта в мире возрастают, сообщил американский предприниматель Илон Маск.

NVIDIA Corporation Илон Маск

«Вероятность ядерной войны стремительно растет», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск заявил, что в восточных частях территории б. УССР народ однозначно предпочитает Россию. Таким образом американский предприниматель ответил сенатору Линдси Грэму, который раскритиковал его план по мирному урегулированию.

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