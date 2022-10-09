Лондон, , 19:31 — REGNUM «Вест Хэм» в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал крупную победу над «Фулхэмом» со счетом 3:1. Встреча проходила в Лондоне на «Олимпийском стадионе».

Футбол Benny

Первый мяч на пятой минуте встречи забил 26-летний бразильский атакующий полузащитник Андреас Перейра после передачи Нескена Кебано — 0:1. На 29-й минуте нападающий сборной Англии Джаррод Боуэн ударом с одиннадцатиметровой отметки восстановил равновесие в счете — 1:1. На экваторе второго тайма Джанлука Скамакка, замкнув передачу Лукаса Пакета, впервые вывел «молотобойцев» вперед – 2:1. В конце матча вышедший на замену Майкл Антонио установил окончательный счет – 3:1.

Составы команд:

«Вест Хэм»: Фабьянский, Крессуэлл, Зума, Доусон, Керер, Соучек, Райс, Форналс (Даунс, 90’), Пакета (Эмерсон, 84’), Боуэн, Скамакка (Антонио, 80’).

«Фулхэм»: Лено, Адарабиойо, Рим, Рид, Робинсон, Рид (Кэрни, 71’), Кебано (Даффи, 89’), Перейра (Онома, 77’), Джеймс (Уилсон, 77’), Пальинья, Винисиус.

На данный момент «Вест Хэм Юнайтед» с десятью набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. «Фулхэм», набрав 11 очков, располагается четырьмя позициями выше.