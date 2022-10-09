Донецк, 9 октября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:05 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 18:25 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 18:25 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще 12 снарядов.