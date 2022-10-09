Орск, Оренбургская область, , 19:26 — REGNUM В Оренбургской области предъявлены обвинения гражданам, задержанным за нападение на работников службы инкассации в Орске. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следственный комитет Sledcom.ru

Следователи требуют ареста задержанных. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября группа мужчин напала на отделение «Почты России» и ограбила инкассаторов. Также по подозрению в пособничестве им была задержана почтальон.

Инкассаторы начали преследование и застигли грабителей возле дома № 32 по ул. Краматорской. Один из инкассаторов получил ранение и скончался в больнице. Налётчики скрылись, но позже были пойманы.

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