Лондон, 9 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. 9 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольный клуб «Арсенал» в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет. Резервный арбитр — Даррен Ингланд.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Бен Уайт, Габриэл, Вильям Салиба, Такэхиро Томиясу, Мартин Эдегор, Гранит Джака, Томас Парти, Букайо Сака, Габриел Мартинелли, Габриэль Жезус.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Мохамед Салах, Диогу Жота, Луис Диас, Дарвин Нуньес.