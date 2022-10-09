Оренбург, , 19:17 — REGNUM 9 октября в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1.

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Единственный мяч гостей на 28-й минуте встречи забил 24-летний буркинский форвард Мохамед Конате после передачи Мирослава Богосаваца. Забитыми мячами в составе «Оренбурга» отметились Владимир Сычевой (52’ Лукас Вера) и Тимур Аюпов (68’). Желтые карточки получили Бернард Бериша, Антон Швец и Ренато Гойкович.

«Оренбург», одержав шестую победу и набрав 18 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 17-ю очками опустился на восьмую позицию.