Анкара, , 19:17 — REGNUM В связи с ограничениями поставок голубого топлива из России значительные трудности ожидают ближайшей зимой страны Европы. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TÜGVA).

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«Сейчас вся в Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?», — отметил Эрдоган.

По его словам, проблем с энергоресурсами ближайшей зимой у Турции не будет.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на открытии ряда объектов в западной провинции Балыкесир​ заявил, что высокая инфляция в Турции является самой большой проблемой на пути развития страны.