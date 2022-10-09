Кременная, ЛНР, 9 октября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Удар по скоплению техники и личного состава ВСУ в районе подконтрольного Луганской Народной Республике (ЛНР) города Кременная нанесли Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 9 октября передает РИА Новости.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

По последним данным, в результате удара, который был нанесён из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», было повреждено несколько машин ВСУ.

Отмечается, что потери понёс также и личный состав ВСУ.