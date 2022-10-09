9 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 19:51 — REGNUM Нота протеста, которую вручили послу киевского неонацистского режима в Минске Игорю Кизиму в связи с планами Киева нанести удар по территории Белоруссии, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Со стороны Киева поспешили опровергнуть утверждения Минска о том, что ВСУ готовятся к ударам по белорусской территории. Нацисты попытались перевести стрелки, назвав вручение ноты «российской провокацией». Тем не менее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал публично, что киевский режим устраивает провокации в приграничных зонах на постоянной основе.

«Пусть Лукашенко напомнит, откуда на Белоруссию готовилось нападение», — пишет Max D.

Многие пользователи пришли к выводу, что дипломатическая нота протеста в отношении киевского неонацистского режима — это пшик, на который там никто всерьёз даже внимания не обратит.

«Посол нацистского государства, наверное, очень сильно переживает по этому поводу. Теперь не уснёт», — издевается Николай Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Минске, очевидно, начали подозревать, что нацистская агрессия вскоре затронет и Белоруссию, а значит, к этому следует готовиться заранее.

«Ну вот, уже и в Белоруссии начали понимать, что киевские нацисты придут по их душу. Не отсидятся, как бы того ни хотели», — написал Андрей Б.

Часть людей полагает, что план Киева заключается в создании полного хаоса в виде столкновения на своей территории различных стран, включая Белоруссию и, к примеру, Польшу.

«Киев готов на всё, лишь бы интернационализировать конфликт и втянуть туда третью страну», — уверен Богдан Г.

Дьяволиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кажется, Киевская власть заигралась с тем, что в разных странах устраивает террористические действия», — пишет Ева К.

Ряд пользователей указывает на то, что Минску следовало бы уже давно избавиться от посла нацистского государства, поскольку пользы от него всё равно никакой не будет.

«Всех киевских послов давно пора выслать отовсюду, потому что это не те люди, которые умеют вести диалог», — отметил Севастьян К.

Нашлись и те, кто уверен, что никакая нота протеста не остановит нацистские полчища, а значит, Белоруссии совместно с Россией необходимо разработать чёткий и жёсткий план совместных действий в отношении Киева.

«Киев говорит, что нанесёт удары, и он их обязательно нанесёт. Какие бы ноты Минск ни направлял. Нацистов никто по-настоящему не останавливает, и они это поняли», — считает Марат П.

«Вседозволенность и безнаказанность позволяют зеле делать всё!» — указывает Люба М.

«Звучит как будто ему награду вручили. Хотя, наверное, он это и правда считает наградой», — поделился своим мнением Илья П.

«Пора уже начать что-то другое делать. Не справляются. Чрезмерный гуманизм и любовь к Западу. Олигархи, управляющие военными процессами. Это всё реально может привести к большой беде», — считает Сергей Х.

Напомним, 9 октября внешнеполитическое ведомство киевского неонацистского режима опубликовало информацию, согласно которой его послу в Минске Игорю Кизиму вручили ноту протеста в связи с планами Киева нанести удар по территории Белоруссии.