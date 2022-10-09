Берлин, 9 октября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Полиция Германии приступила к выяснению обстоятельств взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает 9 октября телеканал VDR.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Отмечается, что правоохранительные органы отправились к месту диверсии, чтобы составить собственную картину о произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

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