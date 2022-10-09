Вена, , 18:51 — REGNUM На выборах президента Австрии лидирует действующий глава государства Александер Ван дер Беллен, передает 9 октября телеканал OE24. TV со ссылкой на первые результаты обработки бюллетеней.

Флаг Австрии

Так, Ван дер Беллен набирает 54,6% голосов, далее идут кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц (18,9%) и независимый кандидат Тассило Валлентин (8,5%).

Как сообщало иарегунм, из семи кандидатов, допущенных к нынешним выборам, по данным соцопросов, наибольшие шансы имеет действующий глава государства, 78-летний Александер Ван дер Беллен. За него готовы проголосовать более 50% избирателей.