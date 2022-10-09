Берлин, , 18:40 — REGNUM Власти Германии не исключают, что у диверсии на железнодорожной дороге, из-за которой 8 октября остановились поезда на севере страны, может быть политическая подоплека. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на документ правоохранителей.

Железная дорога Jadrogc

Как отметили в полиции, на фоне близости к утечкам в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» допускается, что диверсия могла бы произойти под контролем государства.

Нападения совершили два отдельных преступника или группы преступников, при этом они были профессионалами, уточнили в полиции.

Напомним, 8 октября компания Deutsche Bahn сообщила о технических неисправностях, в результате которых было полностью парализовано движение поездов дальнего следования на севере ФРГ.

По данным агентства Dpa, остановка движения поездов была вызвана диверсией.