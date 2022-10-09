Ростов-на-Дону, , 18:36 — REGNUM 9 октября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Данила Прохин, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Данил Глебов, Даниил Уткин, Роман Тугарев, Кирилл Щетинин, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко.

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Кайо, Егор Сорокин, Сергей Волков, Кевин Пина, Эдуард Сперцян, Алексей Ионов, Никита Кривцов, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Наиль Сейфетдинов.