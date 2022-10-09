Ростов-на-Дону, 9 октября 2022, 18:36 — REGNUM Причиной крушения бомбардировщика Су-24 в Ростовской области могла стать техническая неисправность. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«По предварительной информации, причиной происшествия (с бомбардировщиком Су-24 — прим. ИА REGNUM) могла стать техническая неисправность», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, 9 октября в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что бомбардировщик Су-24 потерпел аварию при заходе на посадку в Ростовской области.
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