Ростов-на-Дону, 9 октября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Причиной крушения бомбардировщика Су-24 в Ростовской области могла стать техническая неисправность. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Alexander Mishin Фронтовой бомбардировщик Су-24

«По предварительной информации, причиной происшествия (с бомбардировщиком Су-24 — прим. ИА REGNUM) могла стать техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что бомбардировщик Су-24 потерпел аварию при заходе на посадку в Ростовской области.

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