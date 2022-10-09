Москва, 9 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме депутат Ярослав Нилов выступил категорически против приглашения в нижнюю палату парламента блогера Екатерину Диденко.

Carclub.ru Парковка у Госдумы

«Это что? Акция «а давайте чуть притопим авторитет парламента»?» — задается вопросом Нилов в телеграм-канале.

«Давайте тогда ещё душку Эда Билла позовём — пусть лекцию по безопасности дорожного движения листнет, что ли», — иронизирует парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году блогер Диденко праздновала свою день рождения в бане и решила насыпать 30 кг сухого льда в бассейн — в закрытом помещении. После засыпки сухого льда, образовалась высокая концентрация углекислого газа, от которого люди начали терять сознание, несколько человек умерли, в том числе и ее муж.

Ранее СМИ сообщили, что при комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей создан «Союз социальных блогеров», выступить с лекцией на мероприятии союза в Госдуму якобы позвали блогера Диденко рассказал о первой помощь.