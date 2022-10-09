Москва, , 18:56 — REGNUM В Москве произвели ремонт более 14 тыс. подъездов в жилых домах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Подъезд нового дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что больше всего подъездов отремонтировано в Восточном, Северо-Западном, Западном и Северном административных округах. «В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. В некоторых холлах и тамбурах при необходимости ремонтируем оконные и дверные блоки, перила и ступени, меняем таблички этажности и осветительные приборы», — сказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он также добавил, что в Москве организован единый подход к проведению ремонта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, с начала 2022 года в Москве обновили 901 остановку общественного транспорта, из них 115 — в сентябре. Всего в столице установлено больше 4,6 тысяч новых павильонов.

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