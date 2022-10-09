Донецк, 9 октября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Петровском районе Донецка произошло ЧП — мужчина подорвался на мине «Лепесток». Об этом 9 октября говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

️Представительство ДНР в СЦКК ПМФ-1 «Лепесток»

«По улице Молодых гвардейцев на сброшенной ВФУ запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» ранен мужчина 1973 года рождения, — говорится в сообщении. — Доставлен в РТЦ».

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в Кировском районе Донецка подросток подорвался на мине «Лепесток».