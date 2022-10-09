Вашингтон, 9 октября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Выход из ситуации вокруг территории б. УССР нужно искать дипломатическим путем, заявил 9 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически», — сказал он в интервью ABC News.

Вместе с тем Кирби отметил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с киевским режимом.