Москва, , 18:22 — REGNUM Пресечь увеличение ставок по ипотечным кредитам призвал главу ЦБ Эльвиру Набиуллину лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Нельзя допустить, чтобы риски по кредитам участникам специальной военной операции банки перекладывали на остальных заемщиков. Призываю ЦБ вмешаться, умерить аппетиты и страхи банков и пресечь увеличение ставок», — отметил Миронов.

В условиях спецоперации банкиры, годами получающие сверхприбыли, могут и потерпеть, убежден парламентарий.

«Более того, считаю, что помимо кредитных каникул необходимо ввести льготную ипотеку для мобилизованных граждан и их семей, соответствующее предложение я направил главе правительства», — напомнил Миронов.

В СРЗП также настаивают на том, что для семей с детьми ставка должна быть снижена как минимум вдвое, при этом семейную ипотеку нужно распространять и на вторичное жилье.

По данным аналитиков, с 21 сентября по 4 октября некоторые банки повысили ставки по ипотеке в диапазоне от 0,5 до 2%. Эксперты связывают это с рисками частичной мобилизации и считают, что вскоре повышение ставок станет повсеместным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции.

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