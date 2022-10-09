9 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили первые уголовные дела после введения в Белоруссии заморозки цен на продукты.

Артур Савин, , 18:45 — REGNUM Первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары, которые завели правоохранительные органы Белоруссии, стали поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава белорусского государства распорядился ввести запрет на повышение цен с 6 октября 2022 года. Теперь всем тем, кто, по мнению государства, необоснованно завышает цены, будет грозить уголовное преследование. И уже спустя два дня правоохранители выявили продукты на полках белорусских магазинов, ценники которых внезапно поползли вверх. К примеру, сотрудники Комитета госконтроля республики нашли подорожавшую колбасу в городе Лида.

«Если это касается товаров продуктовой корзины, тогда моё уважение, Лукашенко! Так и в России должно быть!» — пишет Иосиф Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что белорусское руководство поступило правильно, поскольку оно предугадало скачки цен на продукцию, что требовало от государства каких-то конкретных мер.

«Некоторые личности, которые задирают цены так сильно, что просто невозможно, требуют к себе повышенного внимания правоохранителей. Выхода нет другого», — поделился своим мнением Савелий В.

Некоторые комментаторы с завистью посмотрели на наших соседей из Белоруссии. Граждане хотели бы, чтобы российская власть взяла за пример экономические методы своих белорусских коллег.

«Пора в России тоже уголовные дела заводить по поводу подорожания товаров, сделанных в РФ, в 2—3 раза», — призывает Игорь Л.

«В Белоруссии, кстати, продукты в среднем в 3—4 раза дешевле, чем в России, а качество при этом как в СССР. Жильё тоже дешевле, но и зарплаты ниже», — написал Владимир Ц.

Белорусские продукты © ИА REGNUM

Часть людей искренне удивилась тому, что белорусский президент решил искусственно заморозить цены в магазинах, ведь экономика не прощает таких грубых вмешательств.

«Знаете, я, конечно, не экономист, но, по-моему, это не так работает. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, не так», — пишет Гарри Т.

«Лукашенко — человек, абсолютно не понимающий принципов экономики!» — считает Александр Т.

«Никто ему не в состоянии сказать, что «Поезд, стой! Раз, два!» не работает ни с поездами, ни с ростом цен»?» — спрашивает Tori A.

«Если бы можно было так искусственно регулировать цены, то все бы так и делали. Мы же видим, что никто практически такими инструментами экономическими не пользуется, поскольку это крайне негативно сказывается на всей экономике государства целиком», — указывает Андрей П.

«Лукашенко, очевидно, за счёт Российской Федерации намеревается свою экономику поддерживать. Если появятся какие-нибудь дыры — «Москва, помоги!» — предполагает Максим Б.

Нашлись и те, кто уверен, что если Белоруссия и ввела заморозку цен, то только не на долгое время — пока ей позволяет пластичность экономики и запас бюджета.

«Искусственную заморозку цен в отдельно взятом регионе обеспечить можно. На определенное время, при условии компенсации госаппаратом потерь от потери условной выгоды частным подрядчикам (девелоперам). Вопрос в том, насколько хватит бюджета для контроля цен», — подметила Шуня Г.

Напомним, 8 октября канал «Беларусь 1» показал сюжет, согласно которому правоохранительные органы Белоруссии завели первые уголовные дела из-за завышения цен на продовольственные товары.