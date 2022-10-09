Москва, 9 октября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдум Геннадий Зюганов предложил наказывать чиновников за бездействие, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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«Часть бюрократии, особенно в экономической и финансовой сферах, ведет себя так безмятежно, будто нет никакой специальной военной операции и ее превращения в войну НАТО против России. Это уже начинает граничить с саботажем. Необходимо принять закон о наказании за это, в том числе за бездействие должностных лиц в ситуациях, когда нужно принимать срочные ответственные решения», — предложил Зюганов.

Сегодня, когда сотни тысяч наших бойцов подвергаются смертельной опасности, сражаясь на фронте, волокита чиновников в тылу означает прямое или косвенное пособничество врагам, убежден коммунист.

«Власти самое время вспомнить, к каким тягчайшим последствиям привели в начале XX века поражения в русско-японской и Первой мировой войнах. Мы обязаны избежать прежних ошибок, добиться победы и уберечь наше государство от смуты и разрушения!» — подчеркнул Зюганов.