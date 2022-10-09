Донецк, , 18:16 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16:20 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. 17:50 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами.