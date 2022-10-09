Москва, , 18:19 — REGNUM За две недели с момента объявления частичной мобилизации в России число заказов в дорогих московских заведениях со средним чеком в 1,5 тыс. рублей сократилось на 29%. Об этом РБК сообщило со ссылкой на исследование компании Focus Technologies.

Тематический ресторан Mos.ru

В период с 19 сентября по 2 октября 2022 года выручка дорогих заведений в столице упала на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек подобных ресторанов также снизился, упав на 13%. В бюджетных кафе и ресторанах число заказов сократилось на 22%, а средний чек — на 19%.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Позднее министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что в зону боевых действий будут отправлены 300 тыс. резервистов.

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