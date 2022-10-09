Страсбург, Франция, , 18:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время может посетить Турцию. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 9 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями турецкой общины в Страсбурге.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, визит Макрона состоится по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы (власти Турции) скоординируем усилия с главой МИД Франции, чтобы визит состоялся в ближайшее время», — отметил Чавушоглу.

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана ситуацию в регионе.