Тюмень, 9 октября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Мобилизованных тюменцев более всего интересуют бытовые вопросы их семей. Это отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём телеграм-канале.

Информационный центр правительства Тюменской области Неформальное общение Александра Моора с земляками в столовой

Глава региона побывал в учебной части, где мобилизованных готовят к службе на территориях, где идёт военная спецопераци

«Были на полигоне. У солдат в усиленном режиме идут практические занятия по огневой подготовке, по тактической медицине. Понимаем, что каждый час подготовки бойцов на вес золота, поэтому привлекли для проведения занятий дополнительных специалистов из недавно созданного инструкторского отдела областного патриотического центра «Аванпост». Военные дают хорошую оценку работе наших инструкторов», — сообщил о результатах рабочей поездки Александр Моор.

Информационный центр правительства Тюменской области В казармах чисто и прибрано

Информационный центр правительства Тюменской области Солдатский плов

Информационный центр правительства Тюменской области Учения на полигоне

Информационный центр правительства Тюменской области Тренажёрный зал

Тюменский губернатор отметил боевой настрой призванных, чистоту и порядок в казармах. Обмундирование мобилизованных тюменцев — в соответствии с погодой. В столовую Моор зашёл без предупреждения и остался доволен — первое, второе, третье и салат. Кормят вкусно, отметил он.

«Вопросы у парней, в основном, бытовые. Спрашивали про различные меры поддержки, особенно про кредитные каникулы. Интересуют детали — как конкретно эти меры станут работать. Будем разбираться, если надо, окажем юридическую помощь семьям — один на один с этими вопросами не оставим», — пояснил Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские активисты открыли ситуационный центр по оказанию помощи семьям мобилизованных воинов.