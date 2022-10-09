Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Власти США готовы без предварительных условий «сесть за стол переговоров» с представителями КНДР. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон пытается найти дипломатический путь решения проблемы.

«Мы (власти США) можем сесть за стол переговоров с Ким Чен Ыном без предварительных условий… — сказал он. — Это то, чему мы привержены».

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино сообщил, что две баллистические ракеты, запущенные КНДР, пролетели около 350 км, максимальная высота их полета составила около 100 км.