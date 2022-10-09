Ростов-на-Дону, 9 октября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Ростовской области бомбардировщик Су-24 потерпел аварию при заходе на посадку. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Mil. ru Су-24

«Девятого октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчиков нет.