Мелитополь, 9 октября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. На обочине объездной трассы гражданского снабжения близ Мелитополя сработало взрывное устройство, начиненное осколочными элементами. Об этом 9 октября рассказал РИА Новости профильный специалист после осмотра места подрыва.

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По его словам, инцидент произошел у села Садовое.

«Акция явно направлена на запугивание как мирного населения, так и водителей фур», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили в Мелитополе взрывное устройство мощностью порядка 400 граммов в тротиловом эквиваленте.