Москва, 9 октября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. 30-летний нидерландский фланговый нападающий Квинси Промес с оценкой 9.76 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Спартак» — «Крылья Советов» (5:2).

Алексей Колчин ИА REGNUM Квинси Промес

В матче с самарским клубом Квинси Промес отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и одной успешной обводкой. Точность передач футболиста составила 81%.

В текущем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 12-ти матчах чемпионата России по футболу, в которых отметился 11-ю забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил три желтые карточки.